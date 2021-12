Traffico Roma del 22-12-2021 ore 09:00 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Mattia Battistini, tra via di Boccea e via di San Cleto Papa - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su viale dei Colli Portuensi, tra via di Monteverde e la circonvallazione Gianicolense - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Morena, tra via Scido e via della Folgarella - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Casal del Marmo, tra largo Codogno e via Alfonso Gallo-Ottavia - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via del Trullo, tra via Portuense e via della Magliana -