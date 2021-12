Torna il coprifuoco in Austria che 'cancella' il capodanno. Obbligo mascherine in Spagna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dall'Austria alla Germania, dalla Francia alla Spagna, tutti i paesi europei corrono al riparo in piena quarta ondata segnata dall'avanzare della variante Omicron. L'Austria ha deciso oggi di ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dall'alla Germania, dalla Francia alla, tutti i paesi europei corrono al riparo in piena quarta ondata segnata dall'avanzare della variante Omicron. L'ha deciso oggi di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Nuova stretta in Austria, dal 27 dicembre torna il coprifuoco #omicron - Stefaniacasp : RT @ultimenotizie: L'#Austria applicherà dal 27 dicembre una nuova stretta per frenare la diffusione della #varianteOmicron. Torna il copri… - arca1317 : RT @ultimenotizie: L'#Austria applicherà dal 27 dicembre una nuova stretta per frenare la diffusione della #varianteOmicron. Torna il copri… - moneypuntoit : ?? Allerta Omicron, nuova stretta: dal 27 dicembre torna il coprifuoco. Ecco dove ?? - GUERRIERA110 : Covid, nuova stretta: dal 27 dicembre torna il coprifuoco, ecco dove -