Torna a casa il bambino “peso piuma” nato al quinto mese: pesava solo 370 grammi, oggi sta bene (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un’avventura a lieto fine quella del piccolo Lorenzo, nato prematuro al quinto mese e che pesava solo 370 grammi al momento del parto. Il bambino è venuto al mondo con netto anticipo, non dando modo ai suoi organi di svilupparsi completamente. La preoccupazione per la sua sopravvivenza era tanta, ma grazie ai medici della Clinica Mangiagalli di Milano, eccellenza della pediatria, il bambino “peso piuma” ce l’ha fatta e ora può Tornare a casa. Nasce al quinto mese: il bambino “peso piuma” pesava solo 370 grammi La madre era corsa in ospedale per ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un’avventura a lieto fine quella del piccolo Lorenzo,prematuro ale che370al momento del parto. Ilè venuto al mondo con netto anticipo, non dando modo ai suoi organi di svilupparsi completamente. La preoccupazione per la sua sopravvivenza era tanta, ma grazie ai medici della Clinica Mangiagalli di Milano, eccellenza della pediatria, il” ce l’ha fatta e ora puòre a. Nasce al: il370La madre era corsa in ospedale per ...

