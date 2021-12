Torino, domani in Duomo l'ultimo saluto a Filippo morto a 20 anni nel crollo della gru. Lutto cittadino (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si svolgeranno domani mattina alle 11 in Duomo a Torino i funerali dell'operaio ventenne Filippo Falotico, deceduto sabato scorso a causa del crollo della gru in via Genova insieme a due colleghi di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si svolgerannomattina alle 11 ini funerali dell'operaio ventenneFalotico, deceduto sabato scorso a causa delgru in via Genova insieme a due colleghi di ...

