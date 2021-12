Tina Cipollari asfalta Mirko | “Questi sono gli uomini che poi portano le corna” Commento puntata 22 dicembre

(Di giovedì 23 dicembre 2021)ha tenuto banco anche nelladel 22die Donne. L’opinionista ha litigato con Biagio Di Maro e ha anche detto la sua sul neo arrivato Cavaliere. Biagio Di Maro ancora attaccato ae Donne Sembra impossibile, ma Biagio Di Maro ha colpito ancora. Il Cavaliere partenopeo è riuscito a farsi mandare a quel paese dall’ennesima Dama: Luana. C’è da dire che la malcapitata, in quest’occasione, si è dimostrata più furba della altre e ha fiutato subito le intenzioni del Cavaliere. Luana ha sparato a zero incontro Biagio Di Maro: “Non voglio essere presa per i fondelli da uno come te… Vuole avere la piazzata sicura… Le tue trappole le ho sgamate subito… Sperava di farsi la ...

Advertising

zazoomblog : Uomini e Donne Tina Cipollari e Gemma Galgani si sfidano a passi di danza - #Uomini #Donne #Cipollari #Gemma - theacidsideofvi : Se solo Tina Cipollari fosse l’opinionista delle conferenze stampa di #Draghi: - nickginetti : Nella notte tra l'ultimo dell'anno e Capodanno io ballerò da casa scatenandomi proprio come Tina Cipollari ha fatto… - infoitcultura : Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gemma Galgani si sfidano a passi di danza - infoitcultura : Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gemma Galgani si sfidano a passi di danza -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Cipollari

Su suggerimento di Maria De Filippi ,e Gemma Galgani si sfidano a ' Uomini e Donne ' in una divertente gara di ballo . Le due antagoniste del trono over non si tirano indietro quando la conduttrice del dating show propone ...Nella puntata di Uomini e donne del 22 dicembre, dopo la sfida di ballo trae Gemma Galgani, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Matteo che non nasconde di essere ...Gianni Sperti investe un uomo con la sua auto. L'opinionista guidava ubriaco, ecco la verità dietro l'intera situazione ...Ma devo dire che ha avuto dei momenti in cui sono stata un po’ affaticata ma ho sempre acuto tanta forza e ottimismo. Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno aperto la puntata del 22 dicembre di Uomini e ...