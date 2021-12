Thiago Motta verso l’esonero dopo il Napoli | il club ha già deciso il sostituto

Advertising

Thiago Motta rischia la panchina a Napoli? CorSport: due i nomi per sostituirlo dopo il match del Maradona - Napoli-Spezia, Thiago Motta ai Quartieri spagnoli per Maradona - Spezia, Thiago Motta ai titoli di coda: già domani colloqui decisivi con Giampaolo - Tuttosport - Thiago Motta out dopo Napoli-Spezia, domani colloqui decisivi con Marco Giampaolo - venturato allo spezia se salta thiago motta

Il lavoro dista dando i suoi frutti. L'anno scorso molti dei nostri calciatori erano sconosciuti e ora sono conosciuti come Maggiore, Bastoni o anche Pobega e Ricci. Noi siamo obbligati ...: "IN OGNI GARA SONO IN PALIO PUNTI PREZIOSI: STARÀ A NOI DARE IL MASSIMO", allenatore dello Spezia, prima del match contro il Napoli, che chiuderà il girone di andata delle ...Roma, 22 dicembre 2021 - Si completa oggi l'ultimo turno del 2021 della Serie A. Sette partite in programma per la diciannovesima giornata. Dopo la non disputa di Udinese-Salernitana per Covid, la vit ...Sembra agli sgoccioli l'avventura di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, il tecnico verrà con ogni probabilità esonerato dopo la trasferta con il Napoli.