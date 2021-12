Thiago Motta si sbilancia: “Sapevamo che il Napoli l’avrebbe fatto!” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Subito dopo il successo al Diego Armando Maradona, il tecnico dello Spezia ha commentato il match ai microfoni di DAZN. Thiago Motta non ha dubbi, l’obiettivo della squadra – attualmente a quota 16 punti in classifica – è quello di lottare per la salvezza e fare ancora meglio nel girone di ritorno: “Sono contento del percorso, siamo in linea con l’obiettivo della società e con il valore della squadra. Abbiamo fatto bene nel girone d’andata, in altri momenti meno bene: lottiamo per la salvezza e nel girone di ritorno faremo ancora meglio“. Spezia, Serie A, gol L’AVVERSARIO – “Sapevamo che il Napoli avrebbe cercato di allargare con un terzino e con un esterno d’attacco, quindi se fossimo rimasti troppo bassi sarebbe diventato difficile difendere. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 dicembre 2021) Subito dopo il successo al Diego Armando Maradona, il tecnico dello Spezia ha commentato il match ai microfoni di DAZN.non ha dubbi, l’obiettivo della squadra – attualmente a quota 16 punti in classifica – è quello di lottare per la salvezza e fare ancora meglio nel girone di ritorno: “Sono contento del percorso, siamo in linea con l’obiettivo della società e con il valore della squadra. Abbiamo fatto bene nel girone d’andata, in altri momenti meno bene: lottiamo per la salvezza e nel girone di ritorno faremo ancora meglio“. Spezia, Serie A, gol L’AVVERSARIO – “che ilavrebbe cercato di allargare con un terzino e con un esterno d’attacco, quindi se fossimo rimasti troppo bassi sarebbe diventato difficile difendere. ...

