Thiago Motta: «Il Napoli ha giocato bene. Abbiamo vinto per merito nostro» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il tecnico dello Spezia, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida vinta contro il Napoli «Abbiamo fatto una grande gara, la squadra ha dimostrato il suo valore« Sul suo futuro «Siamo in linea con gli obiettivi che ha la società, sono convinto che nel girone di ritorno faremo qualcosa in più di quanto fatto all’andata» Deluso dalla prestazione del Napoli? «Credo che il Napoli ha fatto una grande gara, ha giocatori di grande livello. È una squadra che sta lottando per vincere il campionato, penso ci sia tanto merito dei nostri giocatori che hanno dimostrato di essere una grande squadra. Con mentalità Abbiamo affrontato i momenti difficili quando il Napoli con ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il tecnico dello Spezia,, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida vinta contro ilfatto una grande gara, la squadra ha dimostrato il suo valore« Sul suo futuro «Siamo in linea con gli obiettivi che ha la società, sono conche nel girone di ritorno faremo qualcosa in più di quanto fatto all’andata» Deluso dalla prestazione del? «Credo che ilha fatto una grande gara, hari di grande livello. È una squadra che sta lottando per vincere il campionato, penso ci sia tantodei nostriri che hanno dimostrato di essere una grande squadra. Con mentalitàaffrontato i momenti difficili quando ilcon ...

Advertising

acspezia : ?? STARTING XI ?? Le undici Aquile scelte da mister Thiago Motta per #NapoliSpezia POWERED BY ?? @eToro - sportli26181512 : Thiago Motta: 'Ho vissuto la partita intensamente. Voci di esonero? Penso già all’Hellas' - napolista : In conferenza: «Con mentalità abbiamo affrontato i momenti difficili quando il Napoli con la sua qualità ci ha mess… - ManuFilippone95 : RT @ele_joanna: Cara @sscnapoli sono uscita dal Maradona pensando che avete compiuto la vostra buona azione natalizia salvando la panchina… - 100x100Napoli : Spezia, Thiago Motta a Dazn: “Grandissima prova dei miei ragazzi, nel girone di ritorno faremo meglio” -