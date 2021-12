Thiago Motta fa festa al Maradona | “Vittoria più che meritata”

(Di giovedì 23 dicembre 2021)parla dopo Napoli-Spezia: “È stata una” ha detto l’allenatore dei liguri a fine match. Napoli ha buttato al vento il primo tempo, in cui ha fatto poco o nulla. Nella ripresa gli azzurri hanno provato ad abbozzare una ripresa ma, nonostante la voglia, la manovra è apparsa sempre confusa. A fine partita il più soddisfatto èche dice: “Siamo un grande gruppo ed alla fine ci siamo abbracciati. Stiamo facendo un grande lavoro, con grandissima professionalità“. Secondoladello Spezia è stata “più che, abbiamo fatto una grandissima partita. Sapevamo che il Napoli tende ad allargare molto il gioco sui terzini. Per questo motivo abbiam scelto di stare più alti, anche perché ...

7,5 : una vittoria di carattere e soprattutto di grandissimo livello per lo Spezia. Va oltre le difficoltà e le voci dell'esonero trovando tre punti molto importanti che potrebbero ...Allenatore:6.5. Arbitro: Massimi di Termoli 6.5. Note: Ammoniti: Mario Rui, Maggiore, Kiwior, Manaj, Petagna,. Angoli: 10 - 5. Recupero: 2'; 6'. Napoli: Il Napoli non ...La disastrosa statistica di Opta che rende ancora più amaro il risultato del match perso dal Napoli al Maradona ...Sconfitta per il Napoli nell'ultima giornata di campionato. Lo Spezia di Thiago Motta realizza il colpaccio ed espugna il Maradona. A regalare la vittoria ai ...