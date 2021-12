The Flash: Michael Shannon apparirà nel film con Ezra Miller? (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'attore Michael Shannon sembra farà parte del cast di The Flash, l'atteso film con star Ezra Miller nel ruolo del supereroe. Nel cast di The Flash, il film Warner con star Ezra Miller, potrebbe esserci anche Michael Shannon, interprete del generale Zod nel primo lungometraggio dedicato alle avventure di Superman nella versione interpretata da Henry Cavill. L'indiscrezione emerge dal sito britannico dello studio che riporta la lista degli interpreti coinvolti nell'atteso progetto. Il personaggio era ritornato anche in Batman v Superman: Dawn of Justice, in versione Doomsday, ma il suo coinvolgimento nel nuovo tassello del DC Universe non era stato annunciato. Michael ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L'attoresembra farà parte del cast di The, l'attesocon starnel ruolo del supereroe. Nel cast di The, ilWarner con star, potrebbe esserci anche, interprete del generale Zod nel primo lungometraggio dedicato alle avventure di Superman nella versione interpretata da Henry Cavill. L'indiscrezione emerge dal sito britannico dello studio che riporta la lista degli interpreti coinvolti nell'atteso progetto. Il personaggio era ritornato anche in Batman v Superman: Dawn of Justice, in versione Doomsday, ma il suo coinvolgimento nel nuovo tassello del DC Universe non era stato annunciato....

