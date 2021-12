The Ferragnez, Chiara Ferragni spodestata: sua sorella conquista tutti! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La serie The Ferragnez ha conquistato il pubblico della rete, ma la nota influencer è stata spodestata da sua sorella! The Ferregnez è senza alcun dubbio la serie del momento che sta spopolando su Amazon Prime. Come suggerisce il titolo dello show, al centro del progetto ci sono Chiara Ferragni e Fedez. I due hanno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La serie Thehato il pubblico della rete, ma la nota influencer è statada sua! The Ferregnez è senza alcun dubbio la serie del momento che sta spopolando su Amazon Prime. Come suggerisce il titolo dello show, al centro del progetto ci sonoe Fedez. I due hanno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: The Ferragnez è entrato nelle top10 di Italia, Russia, Repubblica Ceca e Spagna #primevideo - Mattiabuonocore : The Ferragnez è entrato nelle top10 di Italia, Russia, Repubblica Ceca e Spagna #primevideo - AleDiogua : Guardando The Ferragnez ho imparato che per fare due chiacchiere tra donne ci si da appuntamento in cima al duomo di Milano. Easy! - Eva95884177 : Ma secondo voi lo psicologo della serie The Ferragnez è un attore sotto copione? -