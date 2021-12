Terza dose | ipotesi di anticipare il booster a quattro mesi | durata Green pass ridotta a 150-180 giorni

Advertising

ladyonorato : A New York super-cluster di infezioni nell’Università col 97% di vaccinati. Tutti i contagiati dalla #Omicron erano… - borghi_claudio : Sto guardando i dati della Spagna dove le regioni fanno un po' quello che vogliono e alcune richiedono greenpass pe… - matteorenzi : Basta chiacchiere inutili sul Quirinale. Qui ci sono due priorità: accelerare la terza dose perché molti contagiati… - Lore_Colt : @SignorErnesto Noi, io e mia moglie fatta 3 dose, figli 20enni 2 dosi la terza quando si potrà. E a casa non ci chiude più nessuno ! - dok2172 : RT @flayawa: @Adnkronos Com’era quella storiella che con la terza dose l’efficacia del vaccino contro la variante Omicron risaliva fino all… -

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose

ilmessaggero.it

Uno studio dell'Imperial College di Londra su 11mila soggetti infetti dalla nuova variante conferma la bassa protezione di due dosi di vaccino vista in altri lavori scientifici. Morale: è importante ...E poi lal'ha ricevuta soltanto il 25% della popolazione". Per il professore quindi non è Omicron la responsabile del picco di oggi: "Basta guardare alle curve di contagio del Regno Unito ...Il governo accelera sulla terza dose. E lo fa in due mosse: tagliando da 9 a 5-6 mesi la validità del Green pass e riducendo a 4 mesi l’intervallo tra la seconda e la terza ...Oltre 82 mila sui circa 120mila immuni a metà luglio. 150 al giorno le "prime", 300 i bimbi protetti. Ma altri 119 casi: gli isolati ora sono 5500 ...