Teramo-Virtus Entella, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La ventesima giornata del Girone B di Serie C vedrà uno scontro interessante: Teramo–Virtus Entella. La sfida è in programma allo Stadio Bonolis di Teramo, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 18:00. Si affrontano due compagini che affrontano situazioni di classifica differenti. I padroni di casa occupano il sedicesimo posto in classifica e arrivano a questa sfida da due sconfitte consecutive. Nove i gol subiti nelle ultime due gare contro Ancona-Matelica e Reggiana, che la rendono la peggior difesa del girone. L'Entella cerca continuità di risultati, nonostante si trovi ampiamente in zona playoff, con buoni numeri. Le ultime tre uscite della squadra di Volpe hanno visto un successo sulla Viterbese, una sconfitta con la Reggiana e un pari contro la Fermana. Questo match ...

