Tennis | positiva al Covid-19 anche Ons Jabeur “Ho sintomi forti”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo Belinda Bencic e Rafael Nadal arriva la notizia di un’altra positività al-19 dopo il torneo di esibizione in quel di Abu Dhabi. Questa volta il virus è toccato alla tunisina Ons, attuale numero 10 della classifica WTA. Ad annunciarlo è stata lei sui propri canali social. Le sue parole: “se sto avvertendo, spero di superare il virus velocemente e stare bene presto. Mi trovo in isolamento in Tunisia e vi darò aggiornamenti appena avrò superato la malattia”. Fondamentale negativizzarsi il prima possibile, altrimenti ci sarebbe il rischio di saltare la trasferta australiana verso il primo Grand Slam stagionale. Foto: Lapresse