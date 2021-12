Tennis | Ons Jabeur positiva al Covid-19 e con forti sintomi

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Onsè risultataal-19. Lo ha annunciato la stessata tunisina. La numero 10 del ranking Wta è rientrata da poco dal torneo di esibizione svoltosi la scorsa settimana ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Nello stesso torneo, presumibilmente, hanno contratto il virus anche lo spagnolo Rafael Nadal (e il suo coach Carlos Moya) e la svizzera Belinda Bencic., ora in isolamento in Tunisia, ha svelato di soffrire dinonostante avesse completato il ciclo vaccinale. SportFace.

Anche la magrebina, così come Nadal e Bencic, era reduce da Abu Dhabi ROMA -Jabeur ha annunciato di essere positiva al Covid - 19. La tennista tunisina, numero 10 del ranking Wta, era appena rientrata dal torneo di esibizione svoltosi la scorsa settimana ad Abu Dhabi (...Belinda Bencic aveva di recente preso parte all'esibizione di Abu Dhabi, dove aveva giocato contro la tunisinaJabeur . Questo in seguito a un'altra sostituzione avvenuta per Covid - 19, dato che la britannica Emma Raducanu ne era stata colpita.Tennis, Ons Jabeur è risultata positiva al Covid-19: la tunisina svela di avere forti sintomi nonostante il ciclo vaccinale completato.In de rubriek Sport Kort besteedt Telesport aandacht aan het dagelijkse nieuws. Deze rubriek wordt gedurende de dag continu ververst met het laatste nieuws en de prestaties van onze landgenoten bij di ...