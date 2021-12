Temptation Island: Nicola Panico si è sposato (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nicola Panico, che il pubblico ha conosciuto qualche anno fa per la sua partecipazione a Temptation Island, si è sposato. L’uomo, in attesa della nascita del suo primogenito, è infatti convolato a nozze con Francesca Parenti, al suo fianco ormai da diverso tempo! Qualche anno fa fece molto scalpore la vicenda legata a Sara Affi Fella e Nicola Panico. I due presero parte alla quinta edizione del programma ma arrivati al falò di confronto misero fine alla loro relazione. Poco dopo la Affi Fella fu scelta come tronista a Uomini e Donne e, anche se concluse il suo percorso con la scelta di Luigi Mastroianni, ben presto si scoprì che lei e Nicola non si erano mai davvero lasciati ma che, anzi, avevano continuato a vedersi per tutto l’ultimo ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 22 dicembre 2021), che il pubblico ha conosciuto qualche anno fa per la sua partecipazione a, si è. L’uomo, in attesa della nascita del suo primogenito, è infatti convolato a nozze con Francesca Parenti, al suo fianco ormai da diverso tempo! Qualche anno fa fece molto scalpore la vicenda legata a Sara Affi Fella e. I due presero parte alla quinta edizione del programma ma arrivati al falò di confronto misero fine alla loro relazione. Poco dopo la Affi Fella fu scelta come tronista a Uomini e Donne e, anche se concluse il suo percorso con la scelta di Luigi Mastroianni, ben presto si scoprì che lei enon si erano mai davvero lasciati ma che, anzi, avevano continuato a vedersi per tutto l’ultimo ...

