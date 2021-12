Temptation Island | Nicola Panico si è sposato!

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)è convolato a nozze con la sua compagna Francesca Parenti, in attesa del loro primogenito, che sarà un maschietto e si chiamerà Salvatore. A dare la notizia è stato lo stesso volto noto di, che su Instagram ha pubblicato una foto dello scambio degli anelli commentandola così: “Per tutta la vita”. L’ex fidanzato storico di Sara Affi Fella per il matrimonio (per ora solo civile) ha optato per un look total black, mentre la sposa ha sottolineato il pancione con un abito aderente rosa e fatto di paillettes. Visibilmente emozionato,come da tradizione subito dopo il “sì” ha baciato la sua sposa. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…verrà cancellato? Svelato il programma che ...

I due hanno imbrogliato il pubblico dicendo di essersi lasciati durante la loro partecipazione alla quinta edizione di '' . Così la Affi Fella poco dopo è diventata tronista di '...La 47enne legata ad Alessio Sakara, 40 anni, autrice di Uomini e Donne ee capoprogetto, lo svela per la prima volta sulle pagine di Novella 2000 a cui regala una lunga intervista ...Fiori d'arancio per un ex concorrente di Temptation Island, in passato coinvolto anche in uno scandalo di Uomini e Donne. Si tratta di Nicola Panico, ex ...Nicola Panico, che il pubblico ha conosciuto qualche anno fa per la sua partecipazione a Temptation Island, si è sposato. L’uomo, in attesa ...