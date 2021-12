Temptation Island, Nicola Panico ha sposato la sua Francesca Parenti! (Foto) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nicola Panico ha sposato la sua Francesca Parenti. L’ex volto di Temptation Island e la sua dolce metà sono in attesa del loro primo figlio. Ad annunciare la bella notizia è stato proprio Nicola attraverso una Foto postata sul suo profilo Instagram: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Panico (@NicolaPanico10) Per l’occasione, la sposa non ha scelto un abito convenzionale. La bella Francesca, incinta del suo primo figlio, ha deciso di presentarsi con un abito rosa pieno di luccicanti paiettes. Aveva fatto molto chiacchierare la proposta di matrimonio avvenuta durante il matrimonio di una coppia di ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 dicembre 2021)hala suaParenti. L’ex volto die la sua dolce metà sono in attesa del loro primo figlio. Ad annunciare la bella notizia è stato proprioattraverso unapostata sul suo profilo Instagram: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@10) Per l’occasione, la sposa non ha scelto un abito convenzionale. La bella, incinta del suo primo figlio, ha deciso di presentarsi con un abito rosa pieno di luccicanti paiettes. Aveva fatto molto chiacchierare la proposta di matrimonio avvenuta durante il matrimonio di una coppia di ...

