Teatro Diana, Alessandro Siani dona cento biglietti agli operai della Whirlpool (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Oggi i lavoratori della Whirlpool di Napoli est andranno al Teatro Diana, invitati da Alessandro Siani che ha donato loro 100 biglietti. La solidarietà ed il cuore di Napoli si stringe attorno alla vertenza simbolo fatta di resistenza e di umanità. Lo si apprende dagli operai del sito di via Argine. Questa mattina monsignor Battaglia è andato a trovarli portando il suo sostegno ringraziandoli anche il loro impegno per i più deboli, come nel caso della donazione fatta per i bambini del Santobono. “Noi riteniamo che esista – dicono – un unico filo conduttore che unisce tutte le sofferenze e le difficoltà che gli uomini vivono, e queste avvengono quando vengono a mancare ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Oggi i lavoratoridi Napoli est andranno al, invitati dache hato loro 100. La solidarietà ed il cuore di Napoli si stringe attorno alla vertenza simbolo fatta di resistenza e di umanità. Lo si apprende ddel sito di via Argine. Questa mattina monsignor Batta è andato a trovarli portando il suo sostegno ringraziandoli anche il loro impegno per i più deboli, come nel casozione fatta per i bambini del Santobono. “Noi riteniamo che esista – dicono – un unico filo conduttore che unisce tutte le sofferenze e le difficoltà che gli uomini vivono, e queste avvengono quando vengono a mancare ...

