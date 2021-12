Tamponi al lunga sosta di Fiumicino, FdI: “Ore di attesa e nessuna priorità ai disabili” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Fiumicino – “All’Hub dell’aeroporto di Fiumicino parcheggio lunga sosta è stata negata ad una persona invalida totale la priorità per eseguire il tampone molecolare prescritto dal proprio medico in quanto colpita da una forma influenzale con bronchite profonda”. E’ quanto si legge in una nota dei consiglieri regionali di FdI. “Prenotato l’appuntamento per le 17.00 dopo 2 ore e mezza di fila lungo l’anello stradale del parcheggio, la persona interessata si trovava ancora a metà del percorso. Stando poco bene ha dovuto rinunciare ed è tornata indietro, alla ricerca faticosa di una farmacia che facesse almeno un tampone rapido. E’ grave che all’Hub non venisse diffuso alcun avviso sul fatto che i tempi di attesa sarebbero stati lunghissimi, diremo biblici (circa 5 ore), senza che venisse ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 dicembre 2021)– “All’Hub dell’aeroporto diparcheggioè stata negata ad una persona invalida totale laper eseguire il tampone molecolare prescritto dal proprio medico in quanto colpita da una forma influenzale con bronchite profonda”. E’ quanto si legge in una nota dei consiglieri regionali di FdI. “Prenotato l’appuntamento per le 17.00 dopo 2 ore e mezza di fila lungo l’anello stradale del parcheggio, la persona interessata si trovava ancora a metà del percorso. Stando poco bene ha dovuto rinunciare ed è tornata indietro, alla ricerca faticosa di una farmacia che facesse almeno un tampone rapido. E’ grave che all’Hub non venisse diffuso alcun avviso sul fatto che i tempi disarebbero stati lunghissimi, diremo biblici (circa 5 ore), senza che venisse ...

