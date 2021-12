Tampone ai vaccinati e novità su regole Covid, cosa ha detto Draghi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Dobbiamo difendere la normalità raggiunta». È l'obiettivo dichiarato da Mario Draghi alla vigilia della cabina di regia sulla situazione Covid in Italia. Sarà l'appuntamento in cui verosimilmente saranno determinate eventuali nuove disposizioni in relazione alla necessità di contenere il virus. In un fase in cui, come è noto, la variante Omicron si annuncia come potenziale nuova protagonista della scena. Draghi vuole difendere la «normalità raggiunta»: niente chiusure e niente Dad Il premier ha delineato le prospettive nel corso della conferenza stampa consuntivo di fine anno. Lo ha fatto rispondendo alle domande dei giornalisti. «La normalità raggiunta - ha evidenziato - significa: niente chiusure, una scuola in presenza, una socialità soddisfacente. Per farlo dobbiamo prendere tutte le precauzioni possibili». Parole che lasciano ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Dobbiamo difendere la normalità raggiunta». È l'obiettivo dichiarato da Marioalla vigilia della cabina di regia sulla situazionein Italia. Sarà l'appuntamento in cui verosimilmente saranno determinate eventuali nuove disposizioni in relazione alla necessità di contenere il virus. In un fase in cui, come è noto, la variante Omicron si annuncia come potenziale nuova protagonista della scena.vuole difendere la «normalità raggiunta»: niente chiusure e niente Dad Il premier ha delineato le prospettive nel corso della conferenza stampa consuntivo di fine anno. Lo ha fatto rispondendo alle domande dei giornalisti. «La normalità raggiunta - ha evidenziato - significa: niente chiusure, una scuola in presenza, una socialità soddisfacente. Per farlo dobbiamo prendere tutte le precauzioni possibili». Parole che lasciano ...

Advertising

AzzolinaLucia : Non crediamo che sia una soluzione percorribile l’obbligo di tampone, anche ai vaccinati, per recarsi al cinema o a… - SkyTG24 : #Covid19, in Cina anche i vaccinati devono fare il tampone per andare a lavoro - Adnkronos : Variante #Omicron, Lopalco: 'No a tampone per vaccinati, messaggio sbagliato'. - SergioneGentile : RT @BarbaraRaval: Bassetti: 'noi oggi in ospedale, grazie ai #vaccini, abbiamo molti soggetti vaccinati che hanno una semplice positività a… - AngleseGiorgio : @sadie96_maria @Cirodanapoli A maggior ragione si può essere infetti da vaccinati. Capisco che le dispiaccia ma nel… -