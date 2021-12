Taekwondo | contributi federazioni;Cito | riconosciuto lavoro fatto

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Personalmente sono soddisdi quantoalla Fita da Sport e Salute, soprattutto in un anno così complicato per tutti: sinceramente non era afscontato che tutto questo potesse ...

"Personalmente sono soddisfatto di quanto riconosciuto alla Fita da Sport e Salute, soprattutto in un anno così complicato per tutti: sinceramente non era affatto scontato che tutto questo potesse avvenire". Così Angelo Cito, presidente della Federazione Italiana Taekwondo, commenta l'assegnazione di 288 milioni di contributi pubblici agli organismi sportivi da parte del Cda di Sport e Salute. In termini assoluti, la Federazione Italiana Pallavolo sarà quella che avrà il maggior aumento nei contributi. Il Cda di Sport e Salute ha approvato l'assegnazione di 288 milioni di contributi pubblici agli organismi sportivi, aggiungendo 8 milioni a quella che era la cifra da previsione di legge. Una cifra importante.