Szczesny contro Allegri? Parole al veleno dopo la partita

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Vittoriail Cagliari e quarto posto più vicino; la Juventus festeggia al meglio la fine dell’anno manon è soddisfatto.(Getty Images)La Juventus ha chiuso nel migliore dei modi il 2021; successoil Cagliari, quarta vittoria nelle ultime cinque partite (tutte per due a zero) e corsa Champions League riaperta. I bianconeri arrivano alla sosta natalizia con più serenità ed una situazione di classifica migliore rispetto al post Venezia.ha ricevuto notizie positive da Arthur, alla seconda buona prestazione; il centrocampista brasiliano sta finalmente dimostrando le sue qualità e, a questo punto, non è esclusa una sua permanenza. Buona anche la prova fornita da Morata mentre Bernardeschi ha confermato il suo ottimo stato di forma. Ora la pausa dove ricaricare le ...

...- Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di JTV dopo la vittoria della Juve... Abbiamo rischiato in un paio di occasioni: in una è stato bravo, sull'altra fortunatamente ...intervista - Wojciechè intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juveil Cagliari . Ecco le sue dichiarazioni: 'Abbiamo lavorato tanto ma c'è ancora tanto da migliorare, sia in fase ...La Juventus, direttamente sul proprio account "Twitter", elogia la prestazione offerta da Wojciech Szczesny, portiere polacco dei bianconeri, contro il Cagliari ieri sera: autore di ...Vittoria contro il Cagliari e quarto posto più vicino; la Juventus festeggia al meglio la fine dell'anno ma Szczesny non è soddisfatto.