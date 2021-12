Superbonus, tetto Isee per le villette e caro bollette luce e gas: tutte le misure della Legge di bilancio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ci siamo quasi: la Legge di bilancio approderà alla Camera martedì 28 dicembre alle 14, mentre le votazioni non cominceranno prima delle ore 18 ed è possibile che per il via libero definitivo il governo possa mettere la fiducia. Ieri le battute finali al Senato con una spesa di 32 miliardi con misure che fanno i conti con i problemi della pandemia, aiuto alle famiglie e caro-bollette. Superbonus Dopo il caos di ieri alla Commissione bilancio del Senato in merito al Superbonus, si è deciso anche il suo destino. Il Superbonus sulle case unifamiliari andrà avanti ancora per tutto il 2022 senza tetto Isee o limitazioni all’abitazione principale, con uno stato di avanzamento lavori ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ci siamo quasi: ladiapproderà alla Camera martedì 28 dicembre alle 14, mentre le votazioni non cominceranno prima delle ore 18 ed è possibile che per il via libero definitivo il governo possa mettere la fiducia. Ieri le battute finali al Senato con una spesa di 32 miliardi conche fanno i conti con i problemipandemia, aiuto alle famiglie eDopo il caos di ieri alla Commissionedel Senato in merito al, si è deciso anche il suo destino. Ilsulle case unifamiliari andrà avanti ancora per tutto il 2022 senzao limitazioni all’abitazione principale, con uno stato di avanzamento lavori ...

Advertising

matteosalvinimi : Via libera al taglio dell’Irpef e niente tetto Isee per il Superbonus. L’avevamo promesso, l’abbiamo fatto: dalle parole ai fatti. - F_DUva : La proroga del #Superbonus senza il vincolo del tetto ISEE è una vittoria per @Mov5Stelle e cittadini. Continuiamo… - DavideAiello85 : Grazie al @Mov5Stelle arriva l’estensione del #Superbonus 110% superando il tetto isee per le unità unifamiliari. U… - PavoncelloA70 : RT @matteosalvinimi: Via libera al taglio dell’Irpef e niente tetto Isee per il Superbonus. L’avevamo promesso, l’abbiamo fatto: dalle paro… - deboramau : RT @LeonDonnoM5S: Con @GiuseppeConteIT e tutto il @Mov5Stelle abbiamo puntato fin dall’inizio sul #Superbonus 110%: ora grazie al nostro im… -