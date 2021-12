Sulle strade di Roma 70 nuovi bus ibridi, Gualtieri: "Altro passo per rinnovo flotta Atac" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) - Roma, 22 dic. (Adnkronos) Settanta nuovi bus ibridi Sulle strade di Roma, ultima tranche della fornitura di 100 bus la cui consegna era iniziata a giugno scorso con i primi 30 in servizio. ‘'Oggi facciamo un Altro piccolo passo avanti nella strategia di rinnovo della flotta Atac'', ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando i nuovi bus al deposito di Portonaccio, insieme all'assessore ai Trasporti Eugenio Patanè e all'amministratore unico di Atac Giovanni Mottura. ‘'Abbiamo una flotta molto vecchia - ha continuato Gualtieri- che produce debito manutentivo, incidenti e inquinamento, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) -, 22 dic. (Adnkronos) Settantabusdi, ultima tranche della fornitura di 100 bus la cui consegna era iniziata a giugno scorso con i primi 30 in servizio. ‘'Oggi facciamo unpiccoloavanti nella strategia didella'', ha detto il sindaco diRobertopresentando ibus al deposito di Portonaccio, insieme all'assessore ai Trasporti Eugenio Patanè e all'amministratore unico diGiovanni Mottura. ‘'Abbiamo unamolto vecchia - ha continuato- che produce debito manutentivo, incidenti e inquinamento, ...

telodogratis : Sulle strade di Roma 70 nuovi bus ibridi, Gualtieri: “Altro passo per rinnovo flotta Atac” - italiaserait : Sulle strade di Roma 70 nuovi bus ibridi, Gualtieri: “Altro passo per rinnovo flotta Atac” - TV7Benevento : Sulle strade di Roma 70 nuovi bus ibridi, Gualtieri: 'Altro passo per rinnovo flotta Atac'... - fisco24_info : Sulle strade di Roma 70 nuovi bus ibridi, Gualtieri: 'Altro passo per rinnovo flotta Atac': Roma, 22 dic. (Adnkrono… - StraNotizie : Sulle strade di Roma 70 nuovi bus ibridi, Gualtieri: 'Altro passo per rinnovo flotta Atac' -

Ultime Notizie dalla rete : Sulle strade Auto circola senza polizza RCA? Niente risarcimento di Giacomo Mazzarella 22/12/2021, 19:29 La polizza RCA è obbligatoria per i veicoli che circolano sulle strade italiane ma non solo. Un veicolo privo di assicurazione non può circolare e l'automobilista che si mette in strada in queste condizioni connette illecito. Ci seguente pecuniarie ed ...

Incidente sulla Gardesana a Prevalle, morto un 38enne La giornata sulle strade bresciane è però stata oggi ancora più nera. Stamattina in A21 il conducente di un furgone ha perso la vita nello scontro con un mezzo pesante. Leggi qui il GdB in edicola ...

Sulle strade di Roma 70 nuovi bus ibridi, Gualtieri: "Altro passo per rinnovo flotta Atac" Adnkronos Per Draghi lo stop del centrodestra: resti dov'è fino alla fine della legislatura Il passo avanti di Mario Draghi sulla strada del Quirinale, pur espresso con tutti i caveat che l’istituzionalità richiede, piomba sulla vigilia del vertice del centrodestra e lascia freddi i ...

Passaggio a livello bloccato, lunga fila di auto in via Cividale a Udine: il comitato chiede interventi rapidi Fila interminabile di auto, manovre azzardate nel tentativo di invertire il senso di marcia (finendo pure sul marciapiedi ... coloro che transitano lungo le strade attraversate dai passaggi ...

di Giacomo Mazzarella 22/12/2021, 19:29 La polizza RCA è obbligatoria per i veicoli che circolanoitaliane ma non solo. Un veicolo privo di assicurazione non può circolare e l'automobilista che si mette in strada in queste condizioni connette illecito. Ci seguente pecuniarie ed ...La giornatabresciane è però stata oggi ancora più nera. Stamattina in A21 il conducente di un furgone ha perso la vita nello scontro con un mezzo pesante. Leggi qui il GdB in edicola ...Il passo avanti di Mario Draghi sulla strada del Quirinale, pur espresso con tutti i caveat che l’istituzionalità richiede, piomba sulla vigilia del vertice del centrodestra e lascia freddi i ...Fila interminabile di auto, manovre azzardate nel tentativo di invertire il senso di marcia (finendo pure sul marciapiedi ... coloro che transitano lungo le strade attraversate dai passaggi ...