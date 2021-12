“Succederà a breve”. Uomini e Donne, grandi novità per Ida Platano: la voce corre già veloce (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ida Platano e Gemma Galgani, due dame e lo stesso destino. Entrambe sono da anni alla ricerca dell’amore, entrambe faticano a trovarlo. Dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri Ida è tornata in studio incassando, però, solo battute d’arresto. L’ultima delusione era arrivata da Diego Tavano con la quale è stata protagonista di qualcosa di mai successo nella storia del programma. Un cavaliere che prima spiega di volere uscire insieme ad una dama per poi tirarsi incredibilmente indietro. Ida Platano ha detto la sua a Uomini e Donne Magazine. “Non riesco a comprendere Diego e men che mai il momento in cui ha deciso di fare un passo indietro”. “Non ci riesco perché ci sono state delle cose dette da parte sua e dei momenti in cui, quando eravamo soli, mi sembrava fin troppo sicuro di quello che voleva; quindi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Idae Gemma Galgani, due dame e lo stesso destino. Entrambe sono da anni alla ricerca dell’amore, entrambe faticano a trovarlo. Dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri Ida è tornata in studio incassando, però, solo battute d’arresto. L’ultima delusione era arrivata da Diego Tavano con la quale è stata protagonista di qualcosa di mai successo nella storia del programma. Un cavaliere che prima spiega di volere uscire insieme ad una dama per poi tirarsi incredibilmente indietro. Idaha detto la sua aMagazine. “Non riesco a comprendere Diego e men che mai il momento in cui ha deciso di fare un passo indietro”. “Non ci riesco perché ci sono state delle cose dette da parte sua e dei momenti in cui, quando eravamo soli, mi sembrava fin troppo sicuro di quello che voleva; quindi, ...

Advertising

stanzaselvaggia : Temo non sia ben chiaro cosa sta succedendo nelle farmacie lombarde e la situazione di chi si trova a dover fare un… - marcuccimauriz : RT @stanzaselvaggia: Temo non sia ben chiaro cosa sta succedendo nelle farmacie lombarde e la situazione di chi si trova a dover fare un ta… - Fran53458223 : RT @stanzaselvaggia: Temo non sia ben chiaro cosa sta succedendo nelle farmacie lombarde e la situazione di chi si trova a dover fare un ta… - RLucioflavio : RT @stanzaselvaggia: Temo non sia ben chiaro cosa sta succedendo nelle farmacie lombarde e la situazione di chi si trova a dover fare un ta… - unix613 : RT @stanzaselvaggia: Temo non sia ben chiaro cosa sta succedendo nelle farmacie lombarde e la situazione di chi si trova a dover fare un ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Succederà breve DIRETTA TRENTO AMBURGO/ Video streaming tv: prima stagione europea per i Towers ... e che dopo una breve esperienza in G - League ha scelto la via dell'Europa. Quella con Amburgo è ... vedremo comunque cosa succederà oggi nella diretta di Trento Amburgo, aspettando la quale possiamo ...

Vaccino anti covid ai bambini, le rassicurazioni del pediatra Silvestre: 'È sicuro' ...e follow up sufficientemente lungo per poter dire cosa succederà più tardi, tra qualche anno o tra diversi mesi. La sperimentazione di cui abbiamo disponibilità ha avuto un follow up piuttosto breve ...

Terra Luna dei record | Domanda $UST brucia $LUNA - Cosa succederà? Criptovaluta.it ... e che dopo unaesperienza in G - League ha scelto la via dell'Europa. Quella con Amburgo è ... vedremo comunque cosaoggi nella diretta di Trento Amburgo, aspettando la quale possiamo ......e follow up sufficientemente lungo per poter dire cosapiù tardi, tra qualche anno o tra diversi mesi. La sperimentazione di cui abbiamo disponibilità ha avuto un follow up piuttosto...