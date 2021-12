Stop agli allevamenti di animali da pelliccia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) : approvato l’emendamento alla manovra 2022. Oipa passo importante verso l’economia davvero etica, verso una società davvero civile, il riconoscimento degli animali come esseri senzienti. La Commissione Bilancio del Senato ha approvato oggi una normativa tanto attesa da chi ama gli animali. È stato approvato oggi un emendamento alla manovra di Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 dicembre 2021) : approvato l’emendamento alla manovra 2022. Oipa passo importante verso l’economia davvero etica, verso una società davvero civile, il riconoscimento deglicome esseri senzienti. La Commissione Bilancio del Senato ha approvato oggi una normativa tanto attesa da chi ama gli. È stato approvato oggi un emendamento alla manovra di

Advertising

periodicodaily : Stop agli allevamenti di animali da pelliccia #pelliccia #oipa - PaoloManto2 : RT @Animalistiitaly: Se vedessi qualcuno che taglia le zampe a un cane o a un gatto lasciandolo morire dissanguato faresti di tutto per fer… - serenamia5 : Sicuramente è un passo importante ma .. finché esisterà la caccia non si potrà parlare di società civile STOP agli… - GianchesterU : @LegaleDella @Massimi64685567 @Klau662 @Carloalvino Sempre? Noi parliamo dì Inter, Milan…stop. Siete voi che come i… - Cesvot : #ProtezioneAnimali Grazie ad un emendamento alla legge di Bilancio in via d’approvazione viene stabilito che in Ita… -