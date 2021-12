Stefano De Martino, lo speciale rapporto col figlio Santiago: 'Gli faccio sempre sorprese' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Padre presente e premuroso , Stefano De Martino è molto legato al figlio Santiago. L'ex ballerino di Amici, oggi conduttore, mostra il suo affetto per il figlio, avuto quasi nove anni fa dall'ex ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Padre presente e premuroso ,Deè molto legato al. L'ex ballerino di Amici, oggi conduttore, mostra il suo affetto per il, avuto quasi nove anni fa dall'ex ...

Advertising

periodica_ : RT @_che_fatica: e quando Carola prenderà il microfono durante il serale e dedicherà a quei due questa canzone come fece Emmona dopo le co… - hznll28 : RT @_che_fatica: e quando Carola prenderà il microfono durante il serale e dedicherà a quei due questa canzone come fece Emmona dopo le co… - Unnomenonancor2 : RT @_che_fatica: e quando Carola prenderà il microfono durante il serale e dedicherà a quei due questa canzone come fece Emmona dopo le co… - _che_fatica : e quando Carola prenderà il microfono durante il serale e dedicherà a quei due questa canzone come fece Emmona dop… - biondi_danilo : @AriannaMaria39 @repubblica Anche noi siamo da soli...Mia moglie è una pentita con 2 vaccini, ma sa che io ho i lin… -