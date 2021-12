Stefano De Martino ammette | «Era avvilente essere chiamato il ‘signor Belén’»

Leggi su vitadavips.myblog

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’ex ballerino ha rivelato che ai tempi del matrimonio con Rodríguez «solo l’ombra di qualcun altro» non gli piaceva affatto: «Volevo dimostrare che c’era dell’altro». C’è riuscito: presto lo vedremo al timone di un nuovo show e in più sta per debuttare come attore. Come il pianeta con i suoi satelliti. O meglio, come