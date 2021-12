Stati Uniti - Videogiochi a bordo, 580 mila Tesla sotto indagine per la sicurezza (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Nhtsa ha avviato un'inchiesta uffiicale su 580 mila Tesla per i Videogiochi disponibili a bordo nel sistema di infotainment. In particolare, l'agenzia statunitense per la sicurezza dei trasporti indaga su un'applicazione, denominata Passenger Play, che consente di giocare anche quando l'auto è in movimento, mettendo a repentaglio l'attenzione del conducente. Dopo le segnalazioni ricevute lo scorso novembre, i federali hanno svolto alcuni accertamenti prima di decidere di aprire un fascicolo. Non più solo in sosta. Alla luce della valutazione preliminare (primo passaggio della procedura in corso), le vetture interessate sarebbero le Model 3, S, X e Y dei Model Year dal 2017 al 2022. Come confermato dall'agenzia, a partire da dicembre 2020 in poi gli esemplari dotati di Passenger Play (che è un ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Nhtsa ha avviato un'inchiesta uffiicale su 580per idisponibili anel sistema di infotainment. In particolare, l'agenzia statunitense per ladei trasporti indaga su un'applicazione, denominata Passenger Play, che consente di giocare anche quando l'auto è in movimento, mettendo a repentaglio l'attenzione del conducente. Dopo le segnalazioni ricevute lo scorso novembre, i federali hanno svolto alcuni accertamenti prima di decidere di aprire un fascicolo. Non più solo in sosta. Alla luce della valutazione preliminare (primo passaggio della procedura in corso), le vetture interessate sarebbero le Model 3, S, X e Y dei Model Year dal 2017 al 2022. Come confermato dall'agenzia, a partire da dicembre 2020 in poi gli esemplari dotati di Passenger Play (che è un ...

