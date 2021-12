Statali | aumenti fino a 117 euro e interessi arretrati per 1 800 euro al mese | cosa contiene la manovra

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Intesa raggiunta per il rinnovo del contratto dei dipendenti delle Funzioni centrali del pubblico impiego: con l'anno nuovo i dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici troveranno in busta paga un aumento di 117lordi (parametrato per la fascia degli assistenti amministrativi) pari a circa 90netti ma anche nuove regole sul lavoro a distanza e sulle aree professionali. Il contratto che riguarda il triennio 2019-2021 interessa circa 225mila lavoratori. Vengono riconosciuti ancheper circa 1.800al. Soddisfazione è stata espressa oltre che dai sindacati anche dal presidente dell'Aran, Antonio Naddeo che parla di «risultato positivo» e dal ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta ...

Welfare integrativo rafforzato e aumenti medi mensili di 105 euro (per 13 mensilità) in busta paga per i 225 mila statali del comparto funzioni centrali. Con arretrati medi pari a circa 1.800 euro. In sede di contrattazione ... L'intesa riconosce a regime, dal 1 gennaio 2021, aumenti pari a circa 105 euro medi per 13 mesi e prevede, altresì, l'utilizzo delle ulteriori risorse che saranno stanziate nella legge di bilancio ... Welfare integrativo rafforzato e aumenti medi mensili di 105 euro in busta paga per i 225 mila statali del comparto funzioni centrali. Con arretrati ...