Sport: un successo il progetto di Pony Academy Asi e fondazione Hopen (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - Coronato con successo il progetto che la Pony Academy Asi conduce da un anno insieme alla fondazione Hopen con anche la partnership di HippoGroup Roma Capannelle, sempre sensibile e attiva nell'ambito del sociale. Un gruppo di ragazzi affetti da malattie rare ha fatto il proprio esordio in una gara di equitazione Asi nella disciplina della gimkana. Grande la soddisfazione dei vertici della fondazione Hopen a cui i ragazzi appartengono. L'Asd Pony Academy da un anno sta seguendo questo gruppo di ragazzi e lo sta avvicinando al mondo dello Sport a cavallo affinché ne possano trarne un beneficio non solo fisico; il loro debutto nelle discipline integrate rappresenta il ...

