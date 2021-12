Sport invernali | Flavio Roda | “FISI penalizzata nella distribuzione dei contributi alle Federazioni per il 2022”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il presidente della Federazione Italiana, ha rilasciato una lunga dichiarazione attraverso il sito federale in merito alladeiper il, resa nota dae Salute: gli importi sono aumentati rispetto al 2021, salendo a 288 milioni, ma per lala cifra è uguale. Dura presa di posizione di: “Questa volta non posso accettare che lavenga. Se icomplessivi aumentano, ma a noi viene attribuita la stessa cifra dello scorso anno, significa che in percentuale ci vengono dati meno soldi. Faccio davvero fatica a capire il ...