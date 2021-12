Sport in tv oggi (mercoledì 22 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 22 dicembre 2021) oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, saranno di scena diversi Sport: il calcio con la Serie A, il basket con la Champions League e l’EuroCup, la pallanuoto con la Champions League, lo sci alpino con lo slalom maschile ed il gigante femminile di Coppa del Mondo. programma Sport IN TV oggi (MERCOLEDI’ 22 dicembre) 10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a m. gigante femminile – RaiSport+HD, RaiPlay, EuroSport 1, EuroSport Player 13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 2a m. gigante femminile – RaiSport+HD, RaiPlay, EuroSport 1, EuroSport Player 16.30 Calcio, Serie A: Venezia-Lazio – DAZN 16.30 Calcio, Serie A: Sassuolo-Bologna – DAZN 17.45 Sci alpino, Coppa del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021)222021, saranno di scena diversi: il calcio con la Serie A, il basket con la Champions League e l’EuroCup, la pallanuoto con la Champions League, lo sci alpino con lo slalom maschile ed il gigante femminile di Coppa del Mondo.IN TV(MERCOLEDI’ 22) 10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a m. gigante femminile – Rai+HD, RaiPlay, Euro1, EuroPlayer 13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo: 2a m. gigante femminile – Rai+HD, RaiPlay, Euro1, EuroPlayer 16.30 Calcio, Serie A: Venezia-Lazio – DAZN 16.30 Calcio, Serie A: Sassuolo-Bologna – DAZN 17.45 Sci alpino, Coppa del ...

