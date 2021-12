Sport: Franco Amadio è il nuovo presidente della Federazione italiano turismo equestre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - Franco Amadio è il nuovo presidente della Federazione Italiana turismo equestre e Trec-Ante. E' stata l'Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva di martedì 21 dicembre, a celebrare, presso il PalaFijlkam di Ostia, il passaggio del testimone tra il Commissario Straordinario Mauro Checcoli, inimitato bi-campione olimpico di Tokyo'64 e il neoeletto presidente. L'imprenditore viterbese, classe 1968, convive con Barbara e i due figli Agnese e Andrea. Si prepara a guidare un mondo rappresentato da 30 discipline Sportive, tra monta inglese e monta western, con un totale di 21403 tesserati e 556 centri. “Ringrazio coloro che si sono impegnati in questi anni per far crescere la nostra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. - (Adnkronos) -è ilItalianae Trec-Ante. E' stata l'Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva di martedì 21 dicembre, a celebrare, presso il PalaFijlkam di Ostia, il passaggio del testimone tra il Commissario Straordinario Mauro Checcoli, inimitato bi-campione olimpico di Tokyo'64 e il neoeletto. L'imprenditore viterbese, classe 1968, convive con Barbara e i due figli Agnese e Andrea. Si prepara a guidare un mondo rappresentato da 30 disciplineive, tra monta inglese e monta western, con un totale di 21403 tesserati e 556 centri. “Ringrazio coloro che si sono impegnati in questi anni per far crescere la nostra ...

