Sport | firmata convenzione tra Ics e Opes per promozione capillare dello sport

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - L'Istituto per il Creditoivo (Ics), banca sociale per lo sviluppo sostenibilee della Cultura, e l'Organizzazione per l'Educazione allo), Ente diiva riconosciuto da Coni e Cip, nonché Rete nazionale di Terzo Settore, hanno sottoscritto un importante protocollo d'intesa per lacome moeducativo.è un'organizzazione che promuove e organizza, senza scopo di lucro, in collaborazione con le Associazioniive Affiliate, iniziative ...