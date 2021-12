Spezia, Thiago Motta: «Futuro? Siamo in linea con i nostri obiettivi poi si vedrà» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Thiago Motta ha parlato al termine della partita contro il Napoli. Le dichiarazioni dell’allenatore dello Spezia Thiago Motta a Dazn al termine della sfida vinta dal suo Spezia contro il Napoli. Le sue parole: ABBRACCIO CON IL VICE – «Durante la partita la viviamo al massimo come si deve essere. Alla fine ho abbracciato il vice perché Siamo uno staff e lavoriamo insieme. Stiamo lavorando al massimo per andare in campo nel miglior modo possibile.» NAPOLI – «Sapevamo che il Napoli cerca di allargare i terzini e poteva essere difficile difendere. Noi abbiamo cercato di restare più alti possibili e abbiamo fatto bene.» BILANCIO – «Sono contento del percorso. Dall’inizio abbiamo lavorato tanto insieme ai ragazzi e Siamo sempre in linea con ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021)ha parlato al termine della partita contro il Napoli. Le dichiarazioni dell’allenatore delloa Dazn al termine della sfida vinta dal suocontro il Napoli. Le sue parole: ABBRACCIO CON IL VICE – «Durante la partita la viviamo al massimo come si deve essere. Alla fine ho abbracciato il vice perchéuno staff e lavoriamo insieme. Stiamo lavorando al massimo per andare in campo nel miglior modo possibile.» NAPOLI – «Sapevamo che il Napoli cerca di allargare i terzini e poteva essere difficile difendere. Noi abbiamo cercato di restare più alti possibili e abbiamo fatto bene.» BILANCIO – «Sono contento del percorso. Dall’inizio abbiamo lavorato tanto insieme ai ragazzi esempre incon ...

