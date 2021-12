Spezia | Maggiore | “Abbiamo dato il massimo in un campo importante Vi svelo il mio sogno”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Al termine del match Napoli-, l’allenatore Giulioha rilasciato alcune parole ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole: “ilin un. Rivincendo ha un sapore diverso, dovevamo essere compatti in entrambe le fasi di gioco, sia in attacco che in difesa. Hanno ragione i tifosi,messo la fame che è mancata negli ultimi mesi. Oggiuna bella soddisfazione.Con il mister?parlato nello spogliatoio.preparato alquesta partita, ci servivano punti come il pane. Merito di tutti. Il mio? Raggiungere ...

Advertising

Gazzetta_it : Napoli-Spezia pagelle: - ParliamoDiNews : Spezia, Maggiore: `Lottato tanto, abbiamo tirato fuori il massimo! Punti ci servivano come il pane` #spezia… - _SiGonfiaLaRete : #Spezia, #Maggiore a #Dazn: “Abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo su un campo difficile e contro una grand… - 100x100Napoli : Spezia, Maggiore a Dazn: “Abbiamo dato tutto su un campo molto difficile” - CalcioNews24 : ??#Maggiore al termine della sfida #NapoliSpezia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Maggiore

(4 - 4 - 2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca; Gyasi,, Kiwior, Bastoni; Agudelo (49' s.t. Colley), Manaj. All. Motta. Arbitro: Massimi di Termoli. Ammoniti: 19' p.t.(S),...7 : tanta qualità per un ragazzo che sta dimostrando di valere veramente tanto. È tra i ... Motta 7,5 : una vittoria di carattere e soprattutto di grandissimo livello per lo. Va oltre le ...Spezia, Maggiore a Dazn: "Abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo su un campo difficile e contro una grande squadra" ...Terza sconfitta consecutiva in casa per il Napoli: lo Spezia sbanca il Maradona grazie all’autogol di Juan Jesus nel primo tempo. Gli azzurri vanno così alla sosta non riuscendo a ottenere i tre punti ...