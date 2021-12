-Spezia: è Giampaolo il dopo Motta? (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Pare ormai certo che queste saranno le ultime ore di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia. Il tecnico italo-brasiliano, infatti, a prescindere dal risultato di stasera contro il Napoli, sarà esonerato per far posto con ogni probabilità a Marco Giampaolo. -Spezia: arriva Giampaolo? L’ ex tecnico di Milan e Sampdoria è il favorito numero uno anche se non sono da escludere sorprese, come Rolando Maran. Quel che è certo è che ormai non c’è più tempo da oerdere. La proprietà ha voluto aspettare la fine del girone d’andata per capire se ci fosse un cambiamento di rotta, ma niente di tutto ciò. La squadra, a secco di vittorie da oltre un mese, continua a balbettare e il quart’ultimo posto in classifica ne è la testimonianza. Urge quindi una svolta provando a cambiare la guida tecnica affidandosi a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Pare ormai certo che queste saranno le ultime ore di Thiagosulla panchina dello. Il tecnico italo-brasiliano, infatti, a prescindere dal risultato di stasera contro il Napoli, sarà esonerato per far posto con ogni probabilità a Marco. -: arriva? L’ ex tecnico di Milan e Sampdoria è il favorito numero uno anche se non sono da escludere sorprese, come Rolando Maran. Quel che è certo è che ormai non c’è più tempo da oerdere. La proprietà ha voluto aspettare la fine del girone d’andata per capire se ci fosse un cambiamento di rotta, ma niente di tutto ciò. La squadra, a secco di vittorie da oltre un mese, continua a balbettare e il quart’ultimo posto in classifica ne è la testimonianza. Urge quindi una svolta provando a cambiare la guida tecnica affidandosi a ...

