“Spero che se ne accorga”. Il sospetto cresce attorno al GF Vip, Soleil Sorge messa in guardia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, il cuore di mamma non sbaglia mai. Protagonista indiscussa della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini, ancora una volta Soleil Sorge. Prima vicina ad Alex Belli, adesso sempre più unita ad Alessandro Basciano, Soleil Sorge ha senza dubbio animato le vicende tra le pareti della casa più spiata d’Italia. A prendere parola, oggi, è proprio la mamma della gieffina, Wendy Kay che non ha potuto che esprimere la sua opinione mettendo nero su bianco ciò che pensa durante un’intervista rilasciata per Chi. Cuore di mamma e di più. Wendy non ha deciso di rompere il silenzio sia su Alex Belli che in merito all’avvicinamento di Alessandro Basciano alla figlia. “Mi preoccupo quando vedo che ce l’hanno tutti con lei, non dormo la notte. Lei è una giostra di emozioni, non riesco a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, il cuore di mamma non sbaglia mai. Protagonista indiscussa della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini, ancora una volta. Prima vicina ad Alex Belli, adesso sempre più unita ad Alessandro Basciano,ha senza dubbio animato le vicende tra le pareti della casa più spiata d’Italia. A prendere parola, oggi, è proprio la mamma della gieffina, Wendy Kay che non ha potuto che esprimere la sua opinione mettendo nero su bianco ciò che pensa durante un’intervista rilasciata per Chi. Cuore di mamma e di più. Wendy non ha deciso di rompere il silenzio sia su Alex Belli che in merito all’avvicinamento di Alessandro Basciano alla figlia. “Mi preoccupo quando vedo che ce l’hanno tutti con lei, non dormo la notte. Lei è una giostra di emozioni, non riesco a ...

