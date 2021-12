“Spendo 100mila euro al mese” GF Vip | ora tutti fuori parlano di questa cifra immensa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Al GF Vip 6 c’è chi esce e chi arriva. Nelle ultime puntate il pubblico ha salutato Alex Belli (squalificato), Francesca Cipriani e Aldo Montano (usciti di loro spontanea volontà perché contrari al prolungamento del reality), ma ha anche iniziato a seguire altri personaggi come Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme. Il GF Vip 6 terminerà il prossimo 14 marzo e ci saranno sicuramente altri ingressi ma nel frattempo i telespettatori si sono affezionando ai “veterani”, tra cui Jessica Selassié. È entrata nella Casa a settembre scorso con le sorelle Clarissa e Lulù con cui dapprima formava un concorrente unico, ma qualche settimana fa le tre principesse sono state divise. Attualmente da 3 sono rimaste in 2 ancora in gioco: la più piccola, Clarissa, ha infatti lasciato il reality dopo essere stata eliminata al televoto. “...