Spalletti ha provato un nuovo modulo | le novità in vista dello Spezia!

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Stasera, alle 20:45, al Diego Armando Maradona, andrà in scena Napoli-Spezia. La sfida, l'ultima del 2021, è di fondamentale importanza per entrambe le compagini. Lo Spezia deve allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Napoli deve tenere il passo dell'Inter capolista e rubare altri due punti alla Dea, fermata ieri dal Genoa. Napoli Spezia Sembra complicato immaginare una soluzione tattica di questo tipo dall'inizio della gara, soprattutto considerando i pochi giocatori disponibili al centro della difesa, ma potrebbe essere un'ottima soluzione a gara in corso.

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti provato

Davanti ad Ospina, Di Lorenzo si riappropria della corsia di destra. Elmas sostituisce Insigne. In mediana Anguissa e Zielinski. Contro lo Spezia, stasera, ritrova Mario Rui in difesa, oltre che Lobotka. Ora sta alla squadra di Spalletti confermare quanto di buono dimostrato contro i rossoneri, provando ad incassare i 3 punti anche nella gara casalinga delle prossime ore contro lo Spezia. Il Napoli, contro lo Spezia, cercherà di dare continuità alla vittoria con il Milan. Le probabili formazioni secondo la Gazzetta dello Sport.