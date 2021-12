Spal | si allarga focolaio | sono oltre venti i positivi al Covid-19

Advertising

tcm24com : Spal, si allarga il focolaio Covid19 #spal - Miti_Vigliero : Spal, il focolaio si allarga Sono oltre venti i positivi - TUTTOB1 : RdC: 'Spal, il focolaio si allarga: sono oltre venti i positivi' - Carlino_Ferrara : Spal, il focolaio Covid si allarga: si va verso il rinvio -

Ultime Notizie dalla rete : Spal allarga

, il focolaio si. Sono oltre venti i positivi ", questo è quello che scrive il Resto del Carlino. " Il gruppo squadra è entrato in una 'bolla' come da protocollo e i contagiati sono in ...Cinque positivi nella, la palla ora è all'Ausl In casa, lo staff sanitario ha ovviamente provveduto a notificare alle autorità competent i la situazione dei contagi , e a quanto pare l'...