Sostenibilità | Milano | con Forestami svincoli autostradali diventano isole verdi 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) (Adnkronos) - "Attraverso la Convenzione siglata lo scorso aprile, la società ha scelto di collaborare con questo importante e innovativo progetto di rigenerazione urbana. Le aree individuate per gli interventi di forestazione sono state consegnate a novembre e in una di queste, in prossimità del raccordo con la tangenziale Est e la strada statale Paullese, la piantumazione è pressoché completata. Lavoriamo ogni giorno per rendere le nostre infrastrutture più sostenibili sotto il profilo ambientale e la collaborazione a un'iniziativa comerappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione", sottolinea Pietro Boiardi, amministratore delegato diSerravalle-Tangenziali. Gli interventi di imboschimento diinsieme ad Arbolia, società benefit nata da un'idea di Snam e Fondazione Cassa ...