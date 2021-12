Sonia Bruganelli lascia il Gf Vip a Gennaio? Il tweet prima della litigata con Signorini (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E’ successo di tutto nel corso dell’ultima diretta della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Si parlava di Alex Belli e del suo triangolo amoroso con Soleil e Delia. Secondo Sonia Bruganelli è stato tutto un teatrino architettato ad arte e così gli animi si sono accesi. Quando Alfonso Signorini ha zittito tutti, l’opinionista non Leggi su omgossip.myblog (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E’ successo di tutto nel corso dell’ultima direttasesta edizione del Grande Fratello Vip. Si parlava di Alex Belli e del suo triangolo amoroso con Soleil e Delia. Secondoè stato tutto un teatrino architettato ad arte e così gli animi si sono accesi. Quando Alfonsoha zittito tutti, l’opinionista non

Advertising

cestlaviemacher : RT @DioBenedicaMe: Preferisco Sonia Bruganelli che senza peli sulla lingua va vs il presentatore se non viene trattata con rispetto, la pre… - DenisDecorte : #gfvip Sonia Bruganelli abbandona il GF Vip e altri Nuovi Mostri - Video - Striscia la Notizia: - FeedelissimoCom : Sonia Bruganelli lascia il Gf Vip 6. La lite con Signorini e le dichiarazioni - sushivibes22 : RT @DioBenedicaMe: Preferisco Sonia Bruganelli che senza peli sulla lingua va vs il presentatore se non viene trattata con rispetto, la pre… - eviltempt : RT @SapphieVip: QUANDO LA NOSTRA SONIA BRUGANELLI TOGLIERÀ IL POSTO ALL'ELFO MALEFICO E SARÀ LA NUOVA CONDUTTRICE DEL GFVIP 7, THEN WHAT #g… -