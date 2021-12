Soleil e Alex Belli sotto le coperte: cosa hanno fatto? La confessione di lui (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Uno dei rapporti che ha maggiormente caratterizzato la sesta edizione del Grande Fratello Vip è quello fra Soleil Sorge ed Alex Belli. L’attore e l’italo-americana hanno instaurato un legame molto saldo dentro la casa più spiata d’Italia ma anche ambiguo partendo da una semplice amicizia ed arrivando a spingersi sino a baci ed effusioni. L’eliminazione di Alex Belli dal GF Vip 6 Il 38enne è stato squalificato dal reality show targato Mediaset in seguito all’atteso confronto con Delia Duran. Nel momento in cui la donna, con cui Alex ha una relazione sentimentale all’esterno del programma, ha cominciato a parlare, l’attore ha violato il regolamento correndo ad abbracciarla, venendo meno alle norme anti Covid che obbligano i concorrenti del GF Vip a mantenere una certa ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Uno dei rapporti che ha maggiormente caratterizzato la sesta edizione del Grande Fratello Vip è quello fraSorge ed. L’attore e l’italo-americanainstaurato un legame molto saldo dentro la casa più spiata d’Italia ma anche ambiguo partendo da una semplice amicizia ed arrivando a spingersi sino a baci ed effusioni. L’eliminazione didal GF Vip 6 Il 38enne è stato squalificato dal reality show targato Mediaset in seguito all’atteso confronto con Delia Duran. Nel momento in cui la donna, con cuiha una relazione sentimentale all’esterno del programma, ha cominciato a parlare, l’attore ha violato il regolamento correndo ad abbracciarla, venendo meno alle norme anti Covid che obbligano i concorrenti del GF Vip a mantenere una certa ...

Advertising

GrandeFratello : La reazione di Soleil alle storie di Alex e Delia... ?? #GFVIP - GrandeFratello : Queen Stefania Orlando non si è certamente risparmiata... nel suo pensiero su Alex e Soleil! Ecco cosa è successo i… - trash_italiano : Quando guardo le clip con Alex e Soleil il pensiero va subito a capolavori come questo: - Anna_7_stellare : RT @Aurora60050239: Ma dico io ma Katia che ora parla di morale dov'era quando soleil e Alex facevano peggio mentre lui è sposato? #gfvip - alessiaschiaff1 : Sto quasi per dire che aveva ragione Alex Belli su Alessandro .. solo un tentatore che sta facendo il suo gioco a spese di soleil #gfvip -