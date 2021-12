Smartphone 5G, nel terzo trimestre Apple ha superato tutti per unità vendute (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un quarto delle spedizioni globali di Smartphone 5G sono di Apple. Seconda ancora Xiaomi che però non ha registrato crescite rispetto al secondo trimestre. Riprende vigore Samsung che scavalca Oppo. Honor cresce più di tutte... Leggi su dday (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un quarto delle spedizioni globali di5G sono di. Seconda ancora Xiaomi che però non ha registrato crescite rispetto al secondo. Riprende vigore Samsung che scavalca Oppo. Honor cresce più di tutte...

