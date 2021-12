Sky, la tua casa dello Sport è pronta per le Feste con eventi LIVE e tantissimi speciali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella casa dello Sport di Sky le emozioni continuano a brillare anche durante le Feste: da Natale all’Epifania, su Sky e in streaming su NOW una programmazione ricca di eventi LIVE e tantissimi speciali, disponibili anche on demand, per ricordare l’anno indimenticabile dello Sport italiano.speciali SKY Sport – Sky Sport ha scelto di dedicare una programmazione speciale per... Leggi su digital-news (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nelladi Sky le emozioni continuano a brillare anche durante le: da Natale all’Epifania, su Sky e in streaming su NOW una programmazione ricca di, disponibili anche on demand, per ricordare l’anno indimenticabileitaliano.SKY– Skyha scelto di dedicare una programmazione speciale per...

Advertising

_sbienc : Io raga non me la posso prendere che mio babbo ha disdetto Sky e quest’anno mi perdo Masterchef DENUNZIA QUERELA PA… - ChiaraDeB : @leonardoalfa156 @Corriere In realtà il problema qui è la tua/vostra comprensione del testo (che si impara alle ele… - martown_sky : RT @BITCHYFit: Barú voglio essere la tua melanzana ?? #GFVip - mbadiav : @MignottAir Ahahah! Nun te preoccupà!!! Mica è colpa tua che io vado arretrata! Non ho la possibilità di guardare S… - YourHero_Sky : 'La tua sola presenza ha reso la mia vita molto più divertente.' -