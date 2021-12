Sissi, al via dal 28 dicembre su Canale 5: cosa c’è da sapere sulla nuova serie (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Da martedì 28 dicembre, su Canale 5 partirà la nuova serie chiamata Sissi. Si tratta di una rappresentazione cinematografica incentrata sulla storia della duchessa Elisabetta di Baviera. L’attrice che interpreta questo ruolo è la svizzero-americana Dominique Devenport. Scopriamo tutto quello che è emerso sulla serie. Quando comincia Sissi e primi dettagli Le festività natalizie di Canale 5 saranno arricchite dalla presenza di una serie evento molto attesa incentrata sulla principessa Sissi. Il primo appuntamento è fissato martedì 28 dicembre e la serie andrà in onda per tre settimane consecutive. Questa rilettura è stata effettuata ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Da martedì 28, su5 partirà lachiamata. Si tratta di una rappresentazione cinematografica incentratastoria della duchessa Elisabetta di Baviera. L’attrice che interpreta questo ruolo è la svizzero-americana Dominique Devenport. Scopriamo tutto quello che è emerso. Quando cominciae primi dettagli Le festività natalizie di5 saranno arricchite dalla presenza di unaevento molto attesa incentrataprincipessa. Il primo appuntamento è fissato martedì 28e laandrà in onda per tre settimane consecutive. Questa rilettura è stata effettuata ...

