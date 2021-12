Simulata la caduta di David Rossi La vera inchiesta la fa il Parlamento I deputati vanno avanti sulla morte del manager Mps Oggi saranno sentiti altri tre ufficiali dell’Arma

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sembra proprio che a distanza di otto anni dalladell’ex capo comunicazione di banca Monte dei Paschi di Siena,(leggi gli articoli), qualcosa si stia smuovendo. Proprio in questi giorni il lavoro della commissione parlamentare che sta riesaminando il caso è in continua accelerazione tanto che ieri, in quella che si può definire una giornata campale, è stato sentito Rosario Mortillaro, ufficiale dei carabinieri in pensione che la sera del 6 marzo 2013 entrò nella stanza didopo la, ed è stata eseguita la simulazione delladeldi Mps. Proprio quest’ultimo aspetto era atteso da tempo ma, contrariamente rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi, il test non è stato eseguito con un manichino vero e proprio perché al suo ...

Advertising

zazoomblog : Simulata la caduta di David Rossi. La vera inchiesta la fa il Parlamento. I deputati vanno avanti sulla morte del m… - fcolarieti : Simulata la caduta di David Rossi. La vera inchiesta la fa il Parlamento. I deputati vanno avanti sulla morte del m… -

Ultime Notizie dalla rete : Simulata caduta

I test dei carabinieri: luce notturna, pioggia artificiale e manichino in 3d per ricreare ladall'ufficio In tutto sono cinquanta. Ai quesiti che la commissione che indaga sulla morte di David ...Poi si passa agli accertamenti del Ris: verràcon un manichino ladall'ufficio . Poi saranno sentiti gli inquirenti. Leggi Anche Morte David Rossi, il procuratore di Siena: 'Su alcune ...È andata in scena così la prima parte della maxi perizia, basata sull’utilizzo di software che contrastano le difficoltà del tempo trascorso. È nostra intenzione capire se quei 38 secondi che da un ta ...Simulazioni con scanner 3D, per ricostruire la stanza di David Rossi, e il vicolo in cui precipitò il corpo del manager la notte del 6 marzo del 2013. Questa però non è la maggiore sorpresa degli acce ...